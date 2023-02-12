Depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi Sinop'ta defnedildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren lise öğrencisi Sinop'ta toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren lise öğrencisi Sinop'ta toprağa verildi. Yarıyıl tatilini geçirmek için Sinop'tan Hatay'da yaşayan babasının yanına giden ve burada yaşanan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sinop Fen Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Sabahattin Kayra Mıstıkoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından kente getirildi. Mıstıkoğlu'nun cenazesi Alaeddin Keykubat Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Hatay Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi Sinop'ta defnedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.