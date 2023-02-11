DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN HATİCE ÖĞRETMEN BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ, EŞİNİN CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Hatay'da oturdukları binanın çökmesi sonucu kendisi gibi matematik öğretmeni olan eşiyle birlikte enkaz altında kalan Hatice Yurt Ökmen (29) memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde Hatay'da oturdukları binanın çökmesi sonucu kendisi gibi matematik öğretmeni olan eşiyle birlikte enkaz altında kalan Hatice Yurt Ökmen (29) memleketi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, depremde yaşamını yitiren öğretmen eşi Gökhan Ökmen (32) İzmir'de toprağa verileceği bildirildi.

Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı'nda oturan öğretmen çift Hatice Yurt Ökmen ile eşi Gökhan Ökmen, depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekipleri çalışması sonucu çiftin cenazelerine ulaşıldı. Hatice Yurt Ökmen'in cenazesinin Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile Bodrum'a getirildi. Hatice öğretmen için bugün öğlen Bitez Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ökmen'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ökmen için helallik alındı. Ardından Hatice öğretmenin üzerine Türk bayrağı serilen cenazesi omuzlara alınarak Bitez Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan, Ökmen'in kendisi gibi enkaz altında kalıp hayatını kaybeden eşi Gökhan Ökmen'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderileceği bildirildi. Çiftin 5 yıldır matematik öğretmeni olduğu belirtildi.