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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi

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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.

Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.

Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.

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Kaynak: AA / Güncel

Christian Atsu Kahramanmaraş Hatay Gana Güncel Haberler

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