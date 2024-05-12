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Depremde hayatını kaybeden görümcesinin çocuklarına dayı ve yenge sahip çıktı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Nurdagül Ocak, depremde hayatını kaybeden görümcesinin 2 çocuğuna annelik yapıyor. Depremden sonra aile birliklerini koruyarak güzellikleri görerek yaşamaya çalıştıklarını belirten aile, çocuklara hiçbir şekilde yokluklarını hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 1'i yüzde 96 zihinsel engelli 3 çocuğu bulunan Nurdagül Ocak, depremde ölen görümcesinin 2 kızına da annelik yapıyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Karataş ailesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 17 yaşındaki Merve ve 10 yaşındaki Emine Ece yaralı olarak kurtarıldı.

Anne Arzu Melek, baba Mehmet ve çocukları Yunus Emre Karataş'ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Depremde ailesini kaybeden Merve ve Emine Ece kardeşlere, hastanedeki tedavilerinin ardından Hatay'da yaşayan ve 3 çocuğu bulunan dayıları Fatih ve yengeleri Nurdagül Ocak sahip çıktı.

Görümcesinin emaneti 2 kardeşe annelik yapan Nurdagül Ocak, AA muhabirine, Merve ve depremde sağ bacağını kaybeden Emine Ece'yi çocuklarından ayırt etmediğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini anlatan Ocak, "Kendi çocuklarıma nasıl davranıyorsam Emine ile Merve'ye de o şekilde davranıyorum. Onlar da beni üzmüyorlar. Çocukların ikisi de çok akıllı. Zaten çok seviyoruz." dedi.

"En büyük yardımcım eşim"

Ocak, 5 çocuğun bakımında en büyük desteği eşinden gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Benim en büyük yardımcım eşim. Okul, hastane işleriyle genelde ben ilgilenmeye çalışıyorum. Yetişemediğim yerlerde de onlar bana destek oluyorlar. Zaten ben bu depremden önce de aynı yardımı oğlumdan dolayı gördüm. Bu yaptığımda ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü Gazze'deki anneleri, depremde evladını kaybeden anneleri görünce ben şu an çok iyi şartlarda annelik yapıyorum."

Depremden sonra 7 kişilik bir aile olduklarını belirten baba Fatih Ocak ise hayata hep birlikte daha farklı tutunduklarını dile getirdi.

Onca zorluğa rağmen güzellikleri görerek yaşamaya çalıştıklarını vurgulayan Ocak, şunları kaydetti:

"Çok şükür halimizden memnunuz. Onları yeğenlerimiz gibi görmüyoruz, evladımız gibi görüyoruz. Onlar bize ablamın, eniştemin, abilerinin, Rabb'imizin bir emaneti. Onlara hiçbir şekilde yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Başarılı oluyoruzdur inşallah. Mutluyuz elhamdülillah. Kocaman bir aile olduk. Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulmü gördükten sonra halimize daha çok şükrediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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