6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Adıyamanlı gazeteciler için mevlit okutuldu. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen mevlit programına birçok kişi katıldı. Programda hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dilendi.

- Depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu

ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Adıyamanlı gazeteciler için mevlit okutuldu.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da enkaz altında kalan 11 gazeteci için Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanlığı tarafından mevlit programı düzenlendi. Eskisaray Mahallesi'nde kurulan Konteyner Basın Sitesinde düzenlenen mevlit programına Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gazeteciler, vefat eden gazetecilerin aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek ilahilerde seslendirildi.

Hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Acımız tazelendi, bir birinden değerli insanlarımızı kaybettik. Ailelerine ve sizlere sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah hepimize güç kuvvet versin" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise, "6 Şubattaki depremde hepimizin canı yandı. Adıyaman'ımızda gazeteci arkadaşlarımız da hayatlarını kaybetti, yaralanan arkadaşlarımız var. Bugünde gazetecilerimiz güzel bir organizasyon yaptı, hayatını kaybeden meslektaşları için mevlit okuttular, bir araya geldiler. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" cümlelerini kullandı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ise konuşmasında, "6 Şubatta dünya tarihinde görülmemiş bir depremle sarsıldık. Binlerce insanımızı kaybettik, basın mensuplarımızdan da kaybettiklerimiz vardı. Adıyaman'da 11 tane basın mensubu arkadaşımızı toprağa verdik. Onların acısını yaşıyoruz. Bugün meslektaşlarımız için mevlit programı düzenledik" sözlerini kullandı.

Gazetecilerden Hacı Mustafa Çeliker ise konuşmasında, " Hem basın şehitlerimiz için hem de depremde hayatını kaybeden şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Umarım ülkemiz bir daha böyle felaketlere maruz kalmaz. Canlarımız bu tür felaketlerde yitip gitmez, öncelikle herkesin başı sağ olsun, bütün Adıyaman'ın başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerden Tayfun Güzel ise, "Yediğimiz içtiklerimiz ayrı gitmiyordu, akşamları beraberdik, haberlerde beraberdik, günü ailemizden daha çok hayatını kaybeden arkadaşlarımızla bir arada geçiriyorduk. Ne yazık ki kaybettik. Büyük olanlarımız vardı, aynı yaşta olduklarımız vardı, küçüklerimiz vardı, Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Depremde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.