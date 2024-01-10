Depremde hayatını kaybeden gazeteci Burak Milli anıldı

Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük, Hatay Basın Cemiyeti üyeleri tarafından merkez Antakya ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Anne Gözüküçük, daha sonra oğlunun, İskenderun Çankaya Mezarlığı'ndaki mezarı başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, dua etti.

Ayşe Fatma Gözüküçük, AA muhabirine, oğlu Burak Milli ve tüm gazetecilerin gününü kutladığını söyledi.

Depremde kaybettiği oğlunu çok özlediğini anlatan Gözüküçük, şöyle devam etti:

"Bu acının bir tarifi yok, bugün Gazeteciler Günü, normalde her cuma geliyorum ama bugün onun gününü kutlamak için geldim. Bütün basın camiasının basın bayramını kutluyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin. Benim kuzumu da unutmadılar, onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. 11 aydır o varmış gibi yaşıyorum. Olmadığını biliyorum ama varmış gibi yaşıyorum. Normalde 10 Ocak'ta biz birbirimize sarılarak bugünü kutluyorduk, beraber kendi evimizde kutlardık ama bu sene o yok, mezar taşına sarılmak nasipmiş, Allah kimseye yaşatmasın. Biz yaşadık, Allah başka acılar, başka depremler göstermesin."

Gözüküçük, oğlunun meslektaşlarını gördükçe teselli bulduğunu ifade etti.