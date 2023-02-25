Depremde hayatını kaybeden en yakın arkadaşının arılarına sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan afetzede Cuma Öngör, depremde hayatını kaybeden arkadaşının "evlatlarım" diye sevdiği arılarına çadır kentte bakıyor.

Depremlerden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden İslahiye'de birçok yapı yıkıldı veya zarar gördü. İlçede 10 kovan ile arıcılık yapan 40 yaşındaki Bülent Ardınç da depremde evinin yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.

Ardınç'ın, bir kısmı telef olan arılarına ise çocukluk arkadaşı Cuma Öngör sahip çıktı. Serinevler Mahallesi'nde Türk Kızılay tarafından oluşturulan çadır kente yerleştirilen Öngör, arkadaşına ait 8 kovanı da yanında getirdi.

"Arkadaşım arılarını çok severdi"

Cuma Öngör, AA muhabirine, deprem nedeniyle en yakın arkadaşının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Arkadaşının 10 kovan arıya bakarak bal ürettiğini aktaran Öngör, ondan geriye sadece arıların kaldığını anlattı.

Arılara ölmesinler diye sahip çıktığını belirten Öngör, "Arıları çok severdi. Ben bazen 'Ne yapacaksın arıyı, bırak' derdim. O da bana 'Sen bir bilsen Cuma, bunların bir huyuna suyuna alışsan insandan daha insana yakındır' diyordu. Gerçekten öyleymiş. Sıradan bir insan gelse yanlarına yaklaşamaz ama ben gidiyorum kapağını açıyorum, elliyorum, bana hiç zarar vermiyorlar." diye konuştu.

Öngör, sahip çıkan olursa arıları verebileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Çocuklar bilmediğinden kovanların kapaklarını açıyor, hava sıcaklığı akşam sıfırın altına düştüğünde arılar ölmeye başlıyor. İki kovan arı telef oldu. Ben de aldım yanımda getirdim. Sahip çıkmasam depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız gibi onları da kaybederdik. Arıcılığı bildiğim için sahip çıktım. Arıların yanına her geldiğimde sanki arkadaşım varmış gibi hissediyorum. Kovanların kapağını veya havalandırmasını açtığımda sanki kendisiyle sohbet ediyormuşum gibi geliyor. Şu an bakıyorum ama ileride ne olur bilemiyorum."

Arılara bir süre daha bakacağını ifade eden Öngör, "Şu an bal üretebilirsem gelirini Kur'an kursuna veya gerçekten ihtiyacı olan depremzedelere vereceğim." dedi.