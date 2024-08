Depremde hayatını kaybeden doktorun adı kütüphanede yaşatılıyor

ANTALYA'da yaşayan Doç. Dr. Meltem Demir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 'can dostum' dediği Dr. Ebru Gündüz'ün adını kütüphanede yaşatmaya karar verip, öykü kitabı çıkarttı. Kısa sürede satılan kitaplardan elde edilen gelir ile İskenderun'daki bir ilkokulda Dr. Gündüz'ün adını taşıyacak kütüphanenin yapımına başlandı.

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Meltem Demir, yıllar önce bir tatilde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede görev yapan meslektaşı Dr. Ebru Gündüz ile tanıştı. Burada arkadaşlıkları pekişen ikili, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen sık sık görüşmeye devam etti. Öyküler yazan ve bu konuda eğitim alan Doç. Dr. Demir ile her hafta bir kitap okuyan Dr. Gündüz, yazdıklarını ve okuduklarını da birbirleriyle paylaşmaya başladı.

Yakın dost haline gelen Demir ve Gündüz'ü, geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem ayırdı. Depreme eşi ve çocuğuyla Antakya'daki evinde yakalanan Dr. Ebru Gündüz, hayatını kaybetti. 'Can dostum' dediği arkadaşının ölüm haberini alan Doç. Dr. Meltem Demir, büyük üzüntü yaşadı. Okumayı çok seven arkadaşının adını yaşatmak isteyen Doç. Dr. Demir, uzun zamandır ertelediği kitap hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Doç. Dr. Demir, kitaptan elde edilecek gelirle Dr. Gündüz'ün defnedildiği İskenderun'daki bir ilkokula, adını taşıyacak kütüphane kurmak için girişimlere başladı.

1000 KİTAP KISA SÜREDE SATILDI

Kısa sürede öykülerini toparlayan ve basıma gönderen Doç. Dr. Demir'in 22 öyküsünün yer aldığı 'Albatros' isimli kitabı basıldı. Hayalini gerçekleştirmek için mart ayında kitabını 1000 tane bastıran Doç. Dr. Demir, imza günleriyle de hayalini alıcılara anlattı. Kitabın satış amacını duyan kimileri kitabı nikah şekeri olarak dağıttı, kimi Doç. Dr. Demir'e ulaşarak daha fazla bağış yapmak istediğini söyledi. Kısa sürede satılan kitaplardan elde edilen gelir ile de Dr. Ebru Gündüz'ün adını taşıyacak kütüphanenin yapımına başlandı.

Yıllardır çok fazla hikaye yazdığını söyleyen Doç. Dr. Demir, "Hekimim, bir mesleğim var bu nedenle bastırmayı düşünmüyordum. Bunu bir hobi olarak düşünüyordum. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde çok sevdiğim bir doktor arkadaşımı kaybettim. Kendisi kitap okumayı çok severdi. Arkadaşımın adını yaşatmak için bir kütüphane yaptırma fikri düştü aklıma. Bununla ilgili girişimlerde bulundum. Üyesi olduğum Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı bu konuda destek oldu" dedi.

'ÖRNEK OLSUN İSTİYORUM'

Projeyi devam ettirmek istediğini belirten Doç. Dr. Demir, "Mart ayından itibaren kitabın satışlarına başladık. 1000 kitap kısa sürede satıldı. Kütüphanenin parası bu şekilde çıkmış oldu ve çalışmalara başlandı. Amacımız çok güzeldi. Hikayeler çok beğenildi ve kitap satışından haberi olanlar ayrıca bağış yapmak istedi. Bu proje bir örnek olsun istiyorum. Kitaptan gelen gelirin devamını da yine bir kütüphane ya da öğrencilere burs olarak verilecek" diye konuştu.

'BÖYLE BİR DÜŞÜNCEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Arkadaşının hayalini gerçekleştirebildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Demir, "Arkadaşımızın İzmir'de nikahı vardı. Toplu kitap siparişi istedi. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama destek olmak amacıyla nikah şekeri olarak dağıtmak istediklerini söylediler. Çok duygulandım ve kitapların hepsini tek tek imzaladım. Yazmayı çok seviyorum ve devam edeceğim. Böyle bir düşünceyi gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" dedi.