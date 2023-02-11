Depremde hayatını kaybeden binlerce kişi yan yana toprağa veriliyor

6 Şubat günü saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 10 ilde hasara yol açtı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra götürüldükleri morgda yapılan otopsi ve teşhis işlemi sonrası Kapıçam Mezarlığı'na götürülüyor. Burada da parmak izlerinin alınmasının ardından cenazeler, din görevlilerince yıkama, kefenleme ve cenaze işlemi sonrası toprağa veriliyor.

Müftü İsmail Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin cenaze hizmetlerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplere de destek olduğunu sözlerine ekledi.