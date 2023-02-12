Depremde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Sakarya'da defnedildi
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Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen'in cenazeleri Sakarya'da toprağa verildi.
Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen'in cenazeleri Sakarya'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ile Nadide Yenen hayatlarını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Yenen ailesinin cenazeleri, memleketleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesine getirildi. Cenazeler, Şeker Mahalle Emir Sultan Cami'de kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel