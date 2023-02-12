Depremde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Sakarya'da defnedildi Güncel Haberler Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen'in cenazeleri Sakarya'da toprağa verildi. Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ve yengeleri Nadide Yenen'in cenazeleri Sakarya'da toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Erol Yenen (52), kızı Elifnur Yenen (17) ile Nadide Yenen hayatlarını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Yenen ailesinin cenazeleri, memleketleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesine getirildi. Cenazeler, Şeker Mahalle Emir Sultan Cami'de kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Sakarya Hatay Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Sakarya'da defnedildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.