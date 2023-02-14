Depremde hayatını kaybeden asteğmen Karabük'te toprağa verildi Güncel Haberler HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren Asteğmen Enes Melik Köseoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Karabük'te askeri törenle toprağa verildi. HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren Asteğmen Enes Melik Köseoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Karabük'te askeri törenle toprağa verildi. Asteğmen Enes Melik Köseoğlu, İskenderun'da yaşadığı binanın depremde yıkılması sonucu enkazın altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu asteğmenin cenazesi enkazdan çıkarıldı. Asteğmenin cenazesi memleketi Karabük'e getirilip, askeri tören düzenlendi. Beşbinevler Mescid-i Aksa Camii'nde kılınan cenaze namazına Köseoğlu ailesinin yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile büyük üzüntü yaşarken, asteğmenin cenazesi Beşbinevler Şehitliğinde toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İskenderun Asteğmen Karabük Güncel Haberler

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