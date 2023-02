Depremde hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi

HAKKARİ - Kahramanmaraş merkezli depreme İskenderun'da yakalanan anne ve 2 çocuğu, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Merkez üstü Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'yı vurdu. İlk depreme Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 4 katlı bir binada yakalanan anne Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık oğlu Abdullah Efe, enkazda can verdi. Bölgeye giden Selcan'ın babası ile amcaoğulları tarafından cenazeleri alınan anne ile 2 çocuğu, Yüksekova'ya getirildi. Babanın sağ kurtulduğu depremde anne ve 2 çocuğu ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı köyü mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

"Kızım ve torunlarım birbirine sarılmış durumda öldüler"

Kızı ve torunlarının birbirine sarılı bir şekilde öldüğünü ifade eden baba Ebuzeyit Yalçın, "Bu felaketin başka adı yok. Bize sabah haber geldi. Hemen araçlarımıza binerek bölgeye gittik. Gördüğümüz manzara, her yer yıkılmış ve çığlılar her yerde kalkıyor. Bizde kızımın ve torunlarımın kaldığı apartmana giderek kazı çalışması başlattık. Sadece benim gördüğüm manzara, 3'ü de birbirine sarılmış durumda ölmüşlerdi. Dünya yıkıldı o an. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın inşallah. Bu acının tarifi yok, olamaz" dedi.

"Amcam elleriyle binanın enkazını kazdı"

Yıkılan bölgede can çekişen hayatlar gördüklerini dile getiren Selcan'ın amcaoğlu Eyyüp Yalçın ise "Biz büyük bir felaket gördük. Biz buradan sabah saatlerinde çıkarak direkt bölgeye intikal ettik. Hemen amcakızımın enkaz altında kaldığı apartmana gittik. O an amcam direkt kazmaya başladı elleriyle. Tam 12 saat içerisinde Selcan ve 2 çocuğuna ulaştık. En üzücü manzara ise 3'ü de birbirine sarılmış durumda ölmüşlerdi. O an hepimizin dünyası başına yıkıldı. Allah kimseye bu zor acıyı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.