Depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Şırnak ve Mardin'de defnedildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi. Depremden etkilenen Hatay'da Esenlik Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın enkazında yaşamını yitiren Şerif ve eşi Yıldız ile çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer'in cenazesi işlemlerin ardından Cizre'ye getirildi. 4 kişinin cenazesi Şah Mahallesi'ndeki Hazreti Nuh Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Mardin Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan ve yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren ziraat mühendisi 31 yaşındaki Mehmet Çelik'in cenazesi Derik ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şırnak Mardin Hatay Güncel Haberler

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