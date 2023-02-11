DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİLİK AİLE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Mehmet- Leman Nur çifti ile çocukları Berra (17), Begüm (15) ve emzi Alpay (12) memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Mehmet- Leman Nur çifti ile çocukları Berra (17), Begüm (15) ve emzi Alpay (12) memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlandı.

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Leman Alpay çifti ile çocukları Berra, Begüm ve Remzi Alpay depremde yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkazdan ilk olarak 3 kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı. Saatler sonra ise baba Mehmet ve anne Leman Alpay'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Alpay ailesinin cenazeleri yakınları tarafından memleketleri Isparta'ya getirildi. Baba Mehmet Alpay, eşi Leman ve çocukları Berra, Begüm ve Remzi için Dere Mahallesi'ndeki Mekke Eğitim Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden çocuklar ile anne ve baba toprağa verildi.

Baba Mehmet Alpay'ın yaklaşık 10 yıldır Adana'da Orduevi'nde memur olarak çalıştığı anne Leman Alpay'ın ise ev hanımı olduğunu öğrenildi. (DHA)