DEPREMDE HAYATINI KABEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler HATAY'ın Hassa ilçesinde depremde yıkılan evinin enkazında eşiyle birlikte yaşamını yitiren polis memuru Abdullah Demir'in (32) cenazesi Karabük'te toprağa verildi. HATAY'ın Hassa ilçesinde depremde yıkılan evinin enkazında eşiyle birlikte yaşamını yitiren polis memuru Abdullah Demir'in (32) cenazesi Karabük'te toprağa verildi. Hatay'ın Hassa ilçesinde evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan polis memuru Abdullah Demir ve 8 aylık hamile eşi öğretmen Sevde Demir yaşamlarını yitirdi. Sevde Demir'in cenazesi dün Safranbolu'da toprağa verildi. Enkazdan çıkarılan Abdullah Demir'in cenazesi de Karabük'e getirildi. Abdullah Demir için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve vatandaşlar katıldı. Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Demir'in cenazesi Safranbolu aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA) Görüntü Dökümü ------------------------ Emniyet müdürlüğü önündeki tören Cenaze namazından görüntüler HABER-KAMERA Murat ÖZELCİSAFRANBOLU (Karabük), (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karabük Hassa Hatay Güncel Haberler

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