Depremde Hatay'daki yıkım dronla görüntülendi
Güncel Haberler
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kentteki hasarı da havadan dronla görüntüledi.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kentteki hasarı da havadan dronla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel