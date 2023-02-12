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Depremde Hatay'daki yıkım dronla görüntülendi

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Depremde Hatay'daki yıkım dronla görüntülendi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kentteki hasarı da havadan dronla görüntüledi.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kentteki hasarı da havadan dronla görüntüledi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

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