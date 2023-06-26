Depremde hasar gören yollar, KGM'nin yerli sistemi ile tespit edilip, onarıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' ile depremde hasar gördüğü tespit edilen tüm kara yollarının onarıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, KGM'nin 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, depremde hasar alan yolların sistem sayesinde hızlı bir şekilde tespit edilip onarıldığını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm kara yollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tünellerin ve ana güzergahlar, bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi. Bu sistemle aslında tüm yollarımızın tarihsel değişim analizi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

KGM'nin en önemli projelerinden olan sistemin, yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu sistem sayesinde ölçümler alınarak hem çeşitli raporlar üretebiliyoruz hem de analiz yapabiliyoruz. 2022 yılından itibaren iş süreçlerinin takip edildiği bakım onarım modülünü de bu sisteme entegre ettik. Mobil ve web tabanlı bu proje ile artık köprü, menfez, oto korkuluk ve tel çitlerin bakım, onarımlarının harita tabanlı bu sistem ile yapılmasını sağlıyoruz. 1,3 petabayt verinin depolanarak yönetildiği sistemimiz, açık kaynak ile geliştirilerek lisans maliyeti olmadan KGM'nin tüm birimlerine hizmet veriyor" açıklamasında bulundu.

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- Yollardan görüntü

Haber: Enes GEYİK/ANKARA,