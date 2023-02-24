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Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi

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Depremde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini bildirdi.

VGM'den yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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