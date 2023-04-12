Depremde hasar gören su kulesinin, kontrollü yıkımı gerçekleştirildi

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde deprem felaketinde hasar gören su kulesinin, kontrollü olarak yıkımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı, çok sayıda yapı hasar gördü. Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi'ndeki su kulesi de depremde ağır hasar aldı. Güvenlik tedbirleri sonrası su kulesinin, hidrolik ekskavatör ile kontrollü olarak yıkımı yapıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.