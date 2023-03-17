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DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARENİN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güncel Haberler

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Mersin'in Tarsus ilçesinde hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı yanında bulunan Lokman Hekim Camii'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Minarenin tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü yıkım kararı alındı. Bugün bölgeye gelen yıkım ekibi, çevre güvenliği alındıktan sonra bağlanan halatla minarenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Lokman Hekim Mersin Tarsus Güncel Haberler

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