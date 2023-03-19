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Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

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Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şehitlik 1 Camii'nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü şekilde yapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir Cami Güncel Haberler

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