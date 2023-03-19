Depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şehitlik 1 Camii'nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü şekilde yapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.