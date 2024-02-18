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Depremde hasar gören binada çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Defne ilçesinde, depremde hasar alması nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde, depremde hasar alması nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Çekmece Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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