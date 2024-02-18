Depremde hasar gören binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde, depremde hasar alması nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde, depremde hasar alması nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Çekmece Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.