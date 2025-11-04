Depremde Hasar Gören Ayşe Dayı'nın Teybiyle İmtihanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen depremlerde evi ağır hasar gören Kurtuluş Mahallesi Öğretmenevi Sitesi sakinlerinden Ayşe Dayı, kızının hediye ettiği teybi bir an olsun yanından ayırmıyor.

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı mahallelerdeki binaların çatı ve duvarları çöktü, bazı araçlar da hasar gördü.

AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Depremde oturduğu evi ağır hasar gören Ayşe Dayı, enkazdan yalnızca çocuklarının kendisine hediye ettiği teybi çıkarabildi.

Teybi yanından ayırmayan Dayı, kızının hatırasıyla günlük yaşama tutunmaya çalışıyor.

Ayşe Dayı, AA muhabirine, 19 yıldır aynı evde komşularıyla güzel bir uyum içinde oturduklarını ancak deprem nedeniyle ayrılacakları için üzüldüklerini söyledi.

Depremin yaşandığı gün İzmir'de olduğunu anlatan Dayı, "Burada olsam kalp krizinden ölebilirdim. Çok korktuk. Evimiz ağır hasar aldı ama şükür can kaybımız yok. Komşularım bile burada olmadığıma seviniyor. Bu da kızımın hediyesi. Almanya'dan getirmişti. Saklıyorum bunu. Olur olmaz belki göçecek, alamayacağım başka bir şey. Hatırası var." diye konuştu.