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Depremde hasar gören apartmanın çatısı yandı

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Malatya'da depremde ağır hasar gören 6 katlı apartmanın çatısı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MALATYA'da, depremde ağır hasan gören 6 katlı apartmanın çatısı yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Depremde hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bir apartmanın çatısından yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.,

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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