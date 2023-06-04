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Depremde hasar gören apartmana giren hırsızlık zanlısı yakalandı

Depremde hasar gören apartmana giren hırsızlık zanlısı yakalandı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde depremde hasar gören apartmana giren hırsızlık zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Kurttepe Mahallesi'ndeki apartmanda daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bina sakinleri bölgede nöbet tutmaya başladı. Zanlılardan M.T, bir dairenin banyosundaki küvette saklanırken bina sakinlerince yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde depremde hasar gören apartmana giren hırsızlık zanlısı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Kurttepe Mahallesi'ndeki apartmanda daha önce yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle bina sakinleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Binaya giren 2 şüpheli ile vatandaşlar arasınca kovalamaca yaşandı.

Zanlılardan M.T, bir dairenin banyosundaki küvette saklanırken bina sakinlerince yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

M.T'nin yakalanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kahramanmaraş Kurttepe Çukurova Adana Güncel Haberler

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