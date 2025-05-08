Depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii yeniden ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile yeniden ibadete açıldı

GAZİANTEP - Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'teki tarihi Kurtuluş Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bu yıl restorasyonu tamamlanan 101 eserin açılışı gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Tarihi Kurtuluş Cami, titizlikle yürütülen restorasyon sürecinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla ibadete açıldı.

Restorasyonun ardından eski ihtişamına kavuşan, kentin simge yapıları arasında yer alan, tarihi ve mimari özellikleriyle de bilinen Tarihi Kurtuluş Cami, 1892 yılında "Valide Meryem Kilisesi" olarak inşa edildi. Uzun yıllar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programda, restorasyonu tamamlanan Tarihi Kurtuluş Cami'de konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tarihi miras olan Kurtuluş Cami'nin ibadete açıldığını ifade etti. 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep'te 40 tarihi eserin hasar aldığını ve şu ana kadar 9 caminin ibadete açıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, diğer hasar alan 31 eserin ise yıl sonuna kadar tamamlanarak açılacağını söyledi.

Çeber, "Bugün Türkiye genelinde toplam 101 tane restorasyonu tamamlanan eser açılışı yapıldı. Çünkü bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 101'inci yıl dönümü. Gaziantep Vakıflar Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında kayıtlı toplam 87 tarihi eserimiz var. Bu eserlerin 40 tanesi maalesef değişik oranlarda 6 Şubat depremlerinde zarar gördü. Kurtuluş Camimiz de en fazla hasar gören eserlerden birisiydi. 40 eserle ilgili depremin ardından hemen çalışmaya başladık ve şöyle bir vaadimiz olmuştu. Normal binalar için ne kadar süre istiyorsak tarihi ve kültürel eserler için iki katı süre istiyoruz dedik. Çünkü burada çok aşırı hassasiyetle çalışıyoruz. Depremden hemen sonra çalışmaya başladık ve bugün itibariyle 9 camimizi eserimizi açmış bulunuyoruz. Kalan 31 eserimizi de yıl sonuna kadar peyder pey açacağız" diye konuştu.

Tarihi Kurtuluş Cami açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve kent protokolü katıldı. Vali Çeber, açılışın ardından tarihi camide incelemelerde bulundu.