Depremde hasar alan cami için onarım talebi

Şahinbey ilçesindeki Kavaklık Mahallesi sakinleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden hasar gören mahalle camisi ve minaresinin onarılmasını bekliyor. Kavaklık Cami'nin minaresinin üst kısmı, deprem sırasında koparak avludaki şadırvana çarparak düştü. Parça, hem şadırvana hem de çevresine hasara neden oldu.

Şahinbey ilçesindeki Kavaklık Mahallesi sakinleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden hasar gören mahalle camisi ve minaresinin onarılmasını bekliyor.

Kavaklık Cami'nin minaresinin üst kısmı, deprem sırasında koparak avludaki şadırvana çarparak düştü. Parça, hem şadırvana hem de çevresine hasara neden oldu.

Mahalle esnaflarından Hasan Çekiç, AA muhabirine, depremin ardından havanın aydınlanmasıyla camideki hasarı fark ettiklerini söyledi.

Can ve mal kaybına neden olmamasına sevindiklerini ifade eden Çekiç, "Camide bu hasar bizi rahatsız ediyor. Yetkililerden ricamız bu hasarın kısa zamanda giderilmesidir. Kutsalımız cami bizim için önemlidir." diye konuştu.