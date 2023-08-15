Depremde hasar alan bina korkutuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremde yaşadıkları ikametin yanındaki binanın hasar aldığını ve tehlike oluşturduğunu iddia eden aile, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Türkoğlu ilçesinde hasarlı binanın hemen yanında 3 katlı evde yaşayan Battal ailesi, binanın kendi evlerinin üzerine yıkılmasından korkuyor. 3 çocuk annesi Cennet Battal, "Depremde bizim ikametimiz az hasar aldı fakat depremden sonra yanımızdaki bina ağır hasar aldı. Biraz da kayma var. Fakat burada orta hasara çevrilmişler ve biz burada rahat uyuyamıyoruz. Artçı depremler devam ediyor ve çocuklarımız huzursuz. Çünkü bina yıkıldığında bizim evimizin üzerine düşecek. Eşim ve çocuklarım hepimizin hayatı tehlikede. Bir an önce binanın incelenmesini, hatta yıkılmasını talep ediyoruz. Bu binanın gelip bize desinler ki, 'Binada kayma yok, sıkıntı yok, gönül rahatlığı ile oturun' desinler, biz hiç seslenmeyip oturacağız" dedi.

Hüsne Battal ise, "Depremde biz enkazdan çıktık, o korkuyu yaşadık. Şu an burada oturuyoruz. Ama yaşadığımız evin yanındaki bina hasarlı. Tabii ki geceleri kalkıyoruz uykumuzdan, korkuyla kalkıyoruz. Bunları yaşamak istemiyoruz" dedi.

9 yaşındaki Gülce Battal ise, "Bu bina bizim üzerime yıkılabilir. Biz çok korkuyoruz ve rahat oyun oynayamıyoruz" diye konuştu.