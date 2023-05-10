Depremde fırını ağır hasar alan girişimci 4 çalışanıyla gönüllü ekmek üretiyor

6 Şubat'taki depremlerde Kahramanmaraş'taki ekmek fırını hasar gören Mustafa Birgün, 4 personeliyle depremzedeler için gönüllü ekmek üretiyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 8 kişinin ekmek kapısı olan fırını depremlerde ağır hasar gören 37 yaşındaki Mustafa Birgün, bazı yakınlarını da kaybetti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde kurulan yardım çadırında ekmek yapmaya başlayan Birgün, depremin 15'inci gününden itibaren yardım çadırındaki fırında gönüllü olarak görev yapıyor. 4 personelini de yanına alan Birgün, günde 15 bin ekmek yaparak, depremzedelere destek oluyor.

23 yıldır fırıncılık yapan 37 yaşındaki Mustafa Birgün, AA muhabirine, depremden önce Kahramanmaraş'ta fırınlarının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evimiz ve iş yerimiz ağır hasarlı. Depremin ardından ilk 15 gün gönüllü olarak enkaz altında kalanları çıkardık. 15'inci günden sonra buradan talep geldi. Buraya geldik. O günden beri burada devam ediyorum. İş yerimiz ağır hasarlı olunca halkımıza buradan hizmet vermeye başladık. Ekmek teknem gidince bu şekilde halkımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Burada depremzedeler için ekmek çıkarmak esnaflıktan ve kazançtan daha güzel bir duygu. Yardımlaşmak kadar güzel bir şey yok. Bir insana yardım edebilmek için vatandaşlar sıraya girdi. Biz de burada günlük çıkardığımız 15 bin ekmekle depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz."