Depremde fabrikası yıkılan çuval üreticisi son siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

6 Şubat'taki depremlerde Hatay'daki fabrikası ve oteli yıkılan çuval fabrikası sahibi, kurtardığı birkaç makinayla son siparişlerini tamamlamaya çalışıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da, çok sayıda evin yanı sıra fabrikalar da zarar gördü.

Hatay'da oteli ve Küçük Sanayi Sitesindeki fabrikası yıkılan Berk Miroğlu, önceden aldığı ve kumaş üretimi biten 70-80 tonluk siparişini, akaryakıt istasyonunun ardiyesine ve oto yıkama alanına koyduğu makinalarıyla tamamlamak için çaba gösteriyor.

"Üretimin devamını sağlamak istiyoruz"

Depremde fabrikalarının elektrik binası, duvarları ve çatısı yıkılan Miroğlu, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla üretime devam etmeye çalıştıklarını anlattı.

Borçlarının bir süre ertelendiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini aktaran Miroğlu, "Zamanı geldiğinde ödemeler için elde bir güç olması gerekiyor. Zor şart ve imkanımızla ne yapabilirsek üretmeye, devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda kullanılamaz halde ama biz durmak istemiyoruz. Üretimin devamını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Memleketlerini terk etmek yerine sahip çıkmaya, kalkındırmaya çalıştıklarını anlatan Miroğlu, 40 makine bulunan fabrikasından 2'sini kurtararak hayatta olan, evleri yıkılmayan çalışanlarıyla imkanları ölçüsünde çarkları çevirmeye çabaladıklarını belirtti.

Şu anda depremden önce aldıkları siparişi tamamlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Miroğlu, şunları kaydetti:

"Biz memleketimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burayı terk etmek değil, nasıl ayağa kaldırabiliriz onun peşindeyiz. Umarım devlet de gereken tedbiri alır, yardımları sürdürür. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Umuyorum, kredi yardımları, ödemeler, nakit yardımı, halka ve üreticiye destekler kesilmez. Bizim depremden önce ayda 500 ton ham madde üretimimiz vardı. Şu anda hiçbir üretimimiz yok. Şu anda ham madde üreten makinemizi koyacak yerimiz de yok. Biz sadece elimizde olan kumaşları üretip devam etmeye çalışıyoruz. Hem istihdam olsun diye hem de söz verdiğimiz yerlere mahcup olmamak adına devam etmeye çalışıyoruz. Burada 70-80 ton kadar malımız var. Onları bitirdikten sonra maalesef üretime devam etmemiz mümkün değil."