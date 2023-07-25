Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde keçi otlatırken yakalanan Nuray ve Meryem Ganici kardeşler, evde kalan kardeşlerini kurtarmak isterken yaralandı. Aynı mahallede yaşayan Cuma Ganici ise deprem anında yaşadığı korkuyu anlattı.

Depremde evde kalan kardeşlerini kurtarırken yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bu sabah saatlerinde saat 8.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Minnetli mahallesinde depremi yaşayan Nurayve Meryem Ganici kız kardeşler keçilerini otlatırken yakalandıkları depremde kardeşlerini kurtarmak isterken yaralandı. Kardeşleri için büyük panik yaşayan Ganici kardeşlerden Nuray Ganici eve koşarken evin üzerinden düşen tuğla ile yaralandı. Ganici kardeşler yaşadıkları korkuyu aktarırken aynı mahallede oturan Cuma Ganici ise yaşadığı panik anlarını aynı korkuyu adeta yeniden yaşayarak aktardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde depremin merkez üstü olan Minnetli mahallesinde yaşayan iki kız kardeş ailelerinin Kozan'da çalışmaya gitmesi ile evde kalan kardeşlerini depremde kurtarmak isterken hafif yaralandı. Ailelerinin Kozan'da yevmiye ile işe gittiğini aktaran Nurayve Meryem Ganici kardeşler keçi otlatırken depreme yakalandıklarını ve deprem sonrası evde ki minik kardeşleri Esma ya koşarken yaşadıklarını aktardı.

Kız kardeşler kardeşleri için seferber oldu

Evin üzerinden düşen tuğla ile başından ve ayağından hafif yaralanan Nuray Ganici " Keçileri tarlada güdüyorduk. İlk başta salladık çok fena sallandı. Tarla çok fena sallandı. Ablamla eve koştuk. Kardeşim evde ağlıyordu ona koştuk. Ablam geçti eve ben koşarken evin üstünden tuğlalar yıkıldı. Ayağımda ezik oldu" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Abla Meryem Ganici ise kardeşi ile keçi otlatırken bir anda depremi hissettiklerini ve eve minik kardeşleri için koştuklarını aktararak " Bir anda deprem oldu. Küçük kardeşimiz için eve koştuk. Kız kardeşimde arkamdan koşunca evin üzerinden düşen tuğlalar yıkıldı. Evden uzaklaştık ve oturduk" dedi.

Deprem anını anlatırken adeta yeniden korkuyu yaşadı

Eşinin kendisini sürüyerek evden uzaklaştırdığını aktaran Cuma Ganici ise yaşadığı korku dolu anları aktarırken "Kanepede yatarken deprem beni önce havaya attı, sonra sağa sola savurdu. Kalkmaya çalıştım, savurdu. Hanıma baktım. Eşim beni sürüyerek evin dışarısına çıkardı" dedi.