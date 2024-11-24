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Depremde eşini ve meslektaşlarını kaybeden Saadet öğretmen, öğrencileriyle hayata tutunuyor

Depremde eşini ve meslektaşlarını kaybeden Saadet öğretmen, öğrencileriyle hayata tutunuyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde aile hekimi olan eşini ve birçok meslektaşını kaybeden Saadet öğretmen, terk etmediği Adıyaman'da öğrencileriyle hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde aile hekimi olan eşini ve birçok meslektaşını kaybeden Saadet öğretmen, terk etmediği Adıyaman'da öğrencileriyle hayata tutunuyor.

Malatyalı olan ve 20 yıllık meslek hayatının tamamını Adıyaman'da geçiren Şehit Cem Özgül İlkokulu Müdür Yardımcısı Saadet Arslan, yaşadığı acıya rağmen öğrencileriyle ayakta duruyor.

Saadet Arslan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşinin ve birçok meslektaşının yaşamını yitirdiğini, zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Depremin ardından tayin isteyip başka bir kente gitmek yerine Adıyaman'da öğrencileriyle kalmayı tercih ettiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Göreve Adıyaman'da başladım, depreme burada yakalandım ve eşimi kaybettim. 10 yaşındaki oğluma hem anne hem de baba olmak zorundayım ve aynı zamanda eğitimciyim. O süreç zor geçti ama çocuğum ve buradaki öğrencilerim için ayağa kalkmak zorundaydım. Adıyaman'da yarası yarama denk olan herkes için ayağa kalkmak zorundaydım. 'Neden tayin isteyip gitmedin' denilince burada daha güvendeydim çünkü buradaki herkes benim gibiydi. Herkes benim gibi hepimiz aynı durumdaydık. Kimsenin diğerinden bir farkı yoktu. Herkes yaralı, eksikti."

Öğrencilerle bağı güçlendi

Deprem sonrası okuldaki öğrencileriyle güçlü bir bağ kurduğunu belirten Arslan, "Çocuklar gelip 'hocam çok yoğundunuz ama bir sarılıp gideceğiz' diyorlar. Böyle küçük bir çiçekle gelip mutlu ediyorlar. Buradaki herkes büyük bir aile oldu depremden sonra. Herkes birbirinin çocuğu, herkes birbirinin ablası, annesi, böyle olduk." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün buruk geçtiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"24 Kasım, 2 yıldır buruk geçiyor çünkü çok öğretmenimiz gitti onların anısını yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim sadece kendi okulumuzda 4 öğretmenimiz depremde vefat etti. Bizim için çok keyifli geçmiyor. Bunu böyle neşeyle karşılayamıyoruz artık çünkü onların eksikliğini hissediyoruz. Onlarla çok mutluyduk. Onlar varken daha iyiydi." diye konuştu.

Öğretmenliğin kendisine heyecan verdiğini, öğrencileriyle ayakta durduğunu ifade eden Arslan, "Ben okulda sağlığıma kavuştuğumu düşünüyorum. Psikolojik problemler, gelgitler, depremin yaşattığı olumsuz süreci, okula girdiğim anda öğrencilerimle unutuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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