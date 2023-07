Depremde eşini kurtaran infaz koruma memuru Adalet Bakanı tarafından ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan evlerinin enkazından önce 9 aylık hamile eşini çıkarıp, sonra da kendisi çıkan ve arama kurtarma çalışmalarına katılarak can kurtaran Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi'nde (CEKUT) gönüllü infaz koruma memuru Gökhan Kötüyebakmaz (30), CEKUT gönüllüleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Bakan Tunç, Gökhan Kötüyebakmaz'a plaket verdi. Geçen yıl CEKUT gönüllüsü olan infaz koruma memuru Gökhan Kötüyebakmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde, 9 aylık hamile eşi Naciye Kötüyebakmaz (29) ile birlikte yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Gökhan Kötüyebakmaz, çıkabilecek durumu olmasına rağmen eşini bırakmadı. Aldığı eğitimler sayesinde önce eşini enkazdan çıkardı, sonra da kendisi çıktı. 2 saat kaldıkları enkazdan çıktıktan sora da kentte arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altındayken CEKUT'un WhatsApp grubuna yardım amacıyla attığı ses kayıtları ve videoları anı olarak saklayan Gökhan Kötüyebakmaz, eşi ve dünyaya gelen oğlu Mete ile geldiği Ankara'da CEKUT gönüllüleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Bakan Tunç, çoğunluğu infaz koruma memurlarından oluşan 326 CEKUT gönüllüsünün deprem, yangın ve sel gibi afetlerde görev aldığını söyledi. Bakan Tunç, CEKUT gönüllülerinin 326 personel ve 26 araçla 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, 41 vatandaşı sağ olarak çıkardıklarını söyledi. Bakan Tunç, enkazdan çıktıktan sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Gökhan Kötüyebakmaz ve diğer gönüllülere plaket verdi, tebrik etti.

'KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM'

DHA'ya konuşan Gökhan Kötüyebakmaz, eşi ile enkazda 2 saat kaldıklarını söyleyerek, "Benim şahsi olarak çıkma imkanım vardı, kurtulabilirdim; ancak 9 aylık hamile eşimi bırakmadım, bırakamazdım. Eşimi çıkarmak istediğimde üzerine pencere altının duvarı yıkılmış. Allah'ın hikmetiyle bir anda o duvarı tuttum kaldırdım. O duvar bir yapraktan daha hafifti benim için o an. Önce eşimi ve papağanımızı çıkardım sonra ise kendim çıktım. Sonra da kurtarma çalışmalarına katıldım. Hemen bizim sokakta 2 kişiye faydamız oldu, kurtardık" dedi. 2022 yılından beri CEKUT'ta gönüllü olarak çalıştığını aktaran Gökhan Kötüyebakmaz, "Almış olduğumuz eğitimin bize en büyük katkısı bilinç oluşturmasıydı. Deprem anında insanın şuuru kapanıyor resmen. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Beyninize hükmedemiyorsunuz. Beyniniz de bedeninize hükmedemiyor. Bir panik oluyor" dedi.

'SADECE O AN BEBEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Naciye Kötüyebakmaz ise, "Deprem çok uzun sürdü ve hiçbir şekilde durmadı. Bina çöktüğünde duvar, dizime kadar düştü. Eşim kaldırdı beni o şekilde çıkabildik. Sadece o an bebeğimi düşünüyordum. Kesinlikle doğurmak istemiyordum. O an geçmişte edindiğim tüm bilgiler sırasıyla aklıma geldi. Eğer bebeğim doğarsa kordonunu nasıl keserim diye etraftan taş arıyordum. Şeker komasına girerse besleyemezsem, soğuktan hipotermi geçirirse aşırı derecede kaygılanmıştım. Çok şükür o an değil depremden 3 hafta sonra doğdu ve şimdi kucağımızda çok şükür" dedi. (DHA)