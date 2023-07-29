Depremde eşini kurtaran infaz koruma memuru Adalet Bakanı tarafından ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan evlerinin enkazından önce 9 aylık hamile eşini çıkarıp, sonra da kendisi çıkan ve arama kurtarma çalışmalarına katılarak can kurtaran infaz koruma memuru Gökhan Kötüyebakmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından plaketle ödüllendirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan evlerinin enkazından önce 9 aylık hamile eşini çıkarıp, sonra da kendisi çıkan ve arama kurtarma çalışmalarına katılarak can kurtaran Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi'nde (CEKUT) gönüllü infaz koruma memuru Gökhan Kötüyebakmaz (30), CEKUT gönüllüleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Bakan Tunç, Gökhan Kötüyebakmaz'a plaket verdi.

Geçen yıl CEKUT gönüllüsü olan infaz koruma memuru Gökhan Kötüyebakmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde, 9 aylık hamile eşi Naciye Kötüyebakmaz (29) ile birlikte yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Gökhan Kötüyebakmaz, çıkabilecek durumu olmasına rağmen eşini bırakmadı. Aldığı eğitimler sayesinde önce eşini enkazdan çıkardı, sonra da kendisi çıktı. 2 saat kaldıkları enkazdan çıktıktan sora da kentte arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altındayken CEKUT'un WhatsApp grubuna yardım amacıyla attığı ses kayıtları ve videoları anı olarak saklayan Gökhan Kötüyebakmaz, eşi ve dünyaya gelen oğlu Mete ile geldiği Ankara'da CEKUT gönüllüleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Naciye Kötüyebakmaz ise, "Deprem çok uzun sürdü ve hiçbir şekilde durmadı. Bina çöktüğünde duvar, dizime kadar düştü. Eşim kaldırdı beni o şekilde çıkabildik. Sadece o an bebeğimi düşünüyordum. Kesinlikle doğurmak istemiyordum. O an geçmişte edindiğim tüm bilgiler sırasıyla aklıma geldi. Eğer bebeğim doğarsa kordonunu nasıl keserim diye etraftan taş arıyordum. Şeker komasına girerse besleyemezsem, soğuktan hipotermi geçirirse aşırı derecede kaygılanmıştım. Çok şükür o an değil depremden 3 hafta sonra doğdu ve şimdi kucağımızda çok şükür" dedi.