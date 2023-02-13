DEPREMDE EŞİNİ KAYBETTİ, 4 KEDİSİNİ KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde İzzettin Parlak (66), Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan evinde eşi Rabia Parlak'ı (66) kaybetti. Parlak, depremden sonra enkaz altında kalan 4 kedisini ise 4 gün sonra kurtardı. Parlak, "Ahırı küremeye gittim. Eşim bana 'Çok çalışma terlersin, hasta olursun. Bize bakan da olmaz, perişan oluruz' dedi. Ben de 'Tamam az çalışırım' dedim. Eve ulaşamadan deprem oldu ve yıkıldı. Eşimi kaybettim. Depremden sonra da bu kedileri iş makinesi getirerek 4 gün sonra kurtardım" dedi.

Elbistan merkezli 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.7'lik depremde, Göksun ilçesi Ahmetcik Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 8 çocuk babası İzzettin Parlak'ın evi ile ahırı yıkıldı. Parlak, dışarıda olduğu için kurtulurken, eşi Rabia Parlak ise enkaz altında kaldı. Mahallelinin yardımıyla enkaz altındaki Rabia Parlak'a ulaşıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Ahırda bulunan 3 inek de enkazda kalarak öldü. Rabia Parlak'ın cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eşini toprağa verdikten sonra kedilerinin enkaz altında kaldığını fark eden İzzettin Parlak, çalışma başlattı. İş makinesi getiren Parlak, 4 kedisini kurtardı. Parlak, "Depremde eşim öğle namazını kılıyordu. Benim de ahırda biraz işim vardı. Ahırın önüne geldiğimde deprem beni ileri ve geri itti. Ufak bir çatırtı oldu. 'Eyvah eşim öldü' diye ayağımı merdivene bastım gidemedim. Çatı komple uçtu. Eşim ölmeden kurtarayım, diye diğer tarafı dolaştım. Ellerimle enkazı karıştırdım ama eşimi bulamadım. Muhtarı aradım. 'Eşim çatının altında kaldı. Kurtaramıyorum' dedim. Muhtar ve diğerleri buraya gelip, 'Eşini böyle çıkaramayız, kepçe gerekiyor' dedi. Yollar kapanmış, telefon çekmiyordu. Tekrar eve döndüm. Enkazı temizlemeye çalışırken eşimin ayağını gördüm. Gidip, 'Eşimi buldum' dedim. Onların da yardımıyla eşimi çıkardık ama maalesef vefat etmiş. Sağlam çıkmadı. Eşimi kaybettik" diye konuştu.

'4 KEDİMİ DE SAĞ BULDUM'

Eşi ile son konuşmasını anlatan Parlak, "Eşim namaza durdu. Ben de ahırı küremeye gittim. Eşim bana 'Çok çalışma terlersin, hasta olursun. Bize bakan da olmaz, perişan oluruz' dedi. Ben de 'Tamam, az çalışırım' dedim. Eve ulaşamadan deprem oldu ve yıkıldı, 4 kedim de enkaz altında kaldı. Eşimin cenazesini Göksun'a götürdük. 4 gün sonra cenazeyi alıp defnettik. Baktım ki kediler yok. Para ile kepçe tutup hayvanlarımı enkazın altında aradım. İneklerimin 2'si ölmüş ama 4 kedimi de sağlam buldum" dedi.

Yardımlar geldiğini söyleyen Parlak, "Şu an devletin verdiği çadırda kalıyorum. Evim artık yok. Çocuklar var ama eşim gitti. Eş başka çocuk başka. Yardımlar bolca geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Gelen malzemelerle geçiniyoruz. Evsiz kaldım. Bir an önce evim olsa hiç olmazsa sıkıntım azalırdı. İçim yanıyor ama kimse bilmiyor" diye konuştu.