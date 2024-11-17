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Depremde enkazdan çıkarılan eşyaların sergilendiği alanın gelecek nesillere aktarılmasını istiyor

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Depremde enkazdan çıkarılan eşyaların sergilendiği alanın gelecek nesillere aktarılmasını istiyor Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan Enkaz Kafe, sadece bir kafe olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi.

Depremde enkazdan çıkarılan eşyaların sergilendiği alanın gelecek nesillere aktarılmasını istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kurulan Enkaz Kafe, sadece bir kafe olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi. Depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla kurulan bu özel mekan, ziyaretçilerine hem fiziksel hem de manevi bir destek sunuyor.

Depremin hemen ardından dört ay boyunca halka ücretsiz çay ve yemek dağıtan Enkaz Kafe, bugün de kapılarını dayanışma ve umut dolu bir buluşma noktası olarak açık tutuyor. İçinde sergilenen eşyalar, depremde yaşanan acı hatıraları temsil ederken aynı zamanda yeniden inanç ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. Gelinlikten eski bir fotoğrafa, son beş lirası bulunan bir cüzdana kadar pek çok eşya, yaşanmış hikayeleriyle burayı ziyaret eden herkesin yüreğine dokunuyor.

Enkaz Kafe'nin duvarlarına asılan bir başka anlamlı hatıra ise, deprem şehitlerinin anısına dikilen yüz elli fidan. Her bir fidanın yanına yazılan isimler, kaybedilen canları unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak için özenle korunuyor. Mehmet Yalçın'ın ifadesiyle, Enkaz Kafe sadece bir mekan değil, deprem şehitlerine ve tüm Kahramanmaraş halkına adanmış bir kültür mirası.

Yalçın, "Birlikte ayağa kalkmak, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakmak için buradayız. Depremlerden sonra enkazdan çıkarılan eşyalarla oluşturduk. Manevi değeri çok yüksek. Bu alanda oyuncak, beşik, gelinlik, kitap ve fotoğraflar var. Şehrimizin acılarını buradan duyurmak istiyoruz. Acılarımızı paylaştık ve yarım kalmış hikayeler var buranın yaşayan bir müze olarak kalmasını istiyoruz" dedi.

Depremde enkazdan çıkarılan eşyaların sergilendiği alanın gelecek nesillere aktarılmasını istiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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