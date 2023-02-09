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Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 10 kişi, Ordu'da toprağa verildi (2)

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Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 10 kişi, Ordu'da toprağa verildi (2)

UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİKahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da 4 katlı binanın 2'nci katında yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Tire (26) ile 5 aylık hamile eşi Kübra Tire, enkaz altında kaldı.

UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da 4 katlı binanın 2'nci katında yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Tire (26) ile 5 aylık hamile eşi Kübra Tire, enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerince moloz yığınlarının arasından çıkarılan Turgut ile Kübra Tire çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Turgut Tire'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi. Tire için Karacalar Mahallesi Yukarı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene Turgut Tire'nin annesi Meliha ve babası Senayi Tire ile ağabeyi Tuncay, kız kardeşi Hatice Tire, Kumru Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tire, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.Öte yandan, Turgut Tire'nin 5 aylık hamile eşi Kübra Tire'nin de dün Hatay'da toprağa verildiği öğrenildi.

Mustafa KIRLAK/ KUMRU (Ordu),


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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