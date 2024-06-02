Depremde enkaz altından çıkartılan 65 yaşındaki kadın hayata örgü yaparak tutundu

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan depremzede kadın, konteyner evinde örgü örerek hayata tutundu.

Türkoğlu ilçesi Lojistik Konteyner Kentte yaşayan 65 yaşındaki 8 çocuk annesi Döne Bodur, 65 yaşında örgü yapmayı öğrendiğini söyledi. Bodur, "Örgü yaparken hem türkü söylüyorum hem de şiirler okuyorum. Bu işe kendimi kaptırıyorum. Kaptırmazsam sürekli depremi düşünüyorum. Depremde evimiz yıkıldı. Şu an konteynerde kalıyorum. Evimiz kiraydı, 2 katlıydı. Depremde çöktü, biz altında kaldık. Enkazın altından çıktık. Buradaki hocalarımız sağ olsunlar kurs açtılar. Ben 65 yaşından sonra örgü öğrendim. Burada örgü yapıyorum, çanta işliyorum" ifadesini kullandı.

Evi yıkıldığı için çok üzüldüğünü belirten Bodur, "Çok canım sıkılıyor. Bu örgüleri yaparken de kendi kendime hüzünleniyorum. Örgüleri yaparken türküler söylüyorum, şiirler okuyorum. Ben şiir okumayı çok seviyorum. Konteynerin içinde kendi kendime duygulanıyorum. 29 Ekim günü etkinlik alanına gittim. Oradaki görevlilere bir şiir okumak istediğini söyledim. Beni buyur ettiler ve orada şiirlerimi okudum. O şiirimi ise bütün Türkiye'ye armağan ettim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ