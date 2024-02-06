Depremde enkaz altında kalanların hikayesi

- 11. günde enkazdan kurtarılmıştı: "8. günden sonra günleri ve ne kadar süre orada kaldığımızı unuttuk"

Mehmet Ali Şakiroğulları: "Çaresizliği ben orada gördüm ama onun da üstesinden geldim çok şükür"

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere Hatay'da hastanede yakalanan ve 11 gün sonra kurtarılan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğulları, yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuş ve yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Asrın felaketinde enkazdan kurtarılan vatandaşların yaşam mücadeleleriyse hatıralardan silinmiyor. Depreme Antakya ilçesinde bulunan özel bir hastanede yakalanan Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğulları enkazdan 11. günde kurtarılmıştılar. Hayata sıkıca tutunmayı başaran vatandaşlar, enkaz altında yaşadıklarını depremin yıl dönümünde anlattılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Avcı ve Şakiroğulları'nın sohbet ederek bir süre zaman geçirdi.

"11 gün boyunca Mehmet'in yüzünü hiç görmedim, o da ben de çocuklarımızdan bahsettik"

Koltukla kendine yaşam alanı oluşturduğunu belirten Mustafa Avcı, "Depremden 4 saat önce eşimin doğumu nedeniyle en yakın özel hastaneye gittik. O sırada depremle karşılaştık. Depreme ilk asansörde yakalandım. İlk sarsıldığımda deprem olduğunu düşünmedim. Asansörden dışarı çıktığımda binanın yıkılacağını hissettim. O süre zarfında panik yaptım, sağa sola koşturmaya başladım, çok bilinçli hareket etmedim. En son Mehmet Ali'yi gördüm, 'Abi benim yanıma gel' diye seslendi. Bilinçsiz bir şekilde onun yanına yöneldim. O sırada deprem hızını çok fazla artırmaya başladı. Ayağım yerden kesildi. Düştüğüm yerde bir koltuk vardı. O koltuğun altında bir yaşam alanı oluştu. 11 gün boyunca Mehmet'in yüzünü hiç görmedim. Karanlık bir ortam vardı. O da, ben de çocuklarımızdan bahsettik. Yarım saat öncesinde bir kere kucağıma almıştım. Süre geçtikçe bizim umutlarımız azalmaya başladı. 7-8 gün boyunca takip edebildik günleri. 8 gün sonra Mehmet Ali'nin telefonunun da şarjı bitmek üzereydi. 8'inci günden sonra tamamen günleri ve ne kadar süre orada kaldığımızı unuttuk. O süre zarfında sürekli uyumakla geçirdik günleri" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Şakiroğulları, vatandaşlara umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunarak, "Hiçbir zaman için umudunuzu kaybetmeyin. İmkansızın içinde bile imkan var. Çaresizliği ben orada gördüm ama onun da üstesinden geldim çok şükür" dedi.