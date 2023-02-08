Depremde enkaz altında kalan 'Umut' ile amcası kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Recep adlı kişi ile yeğeni Umut, ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı. Soyadları öğrenilemeyen Recep adlı kişi ile yeğeni Umut da enkaz altında kaldı. Amca- yeğenin yardımına ANDA ekipleri yetişti. Üzerlerine battaniye örtülen enkaz altındaki iki depremzededen Recep adlı kişi, kendisine yemek getirileceğini söyleyen ekiplere, "Ben yemek yemek değil, bir an önce buradan kurtarılmamızı istiyorum. Yeğenim de hasta oldu" dedi. Ekipler ise "Umut'un üstü gayet sıkı. Hiçbir problem yok" diye cevap verdi.Ekiplerin çalışması sonucu iki depremzede, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.