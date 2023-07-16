Depremde enkaz altında kalan aile itfaiye ekibini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan Nilgün Zeytunlu ve kızı İrem Zeytunlu (21), kendilerini 10 saatlik bir çalışma sonrasında 9 katlı binanın enkazından kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti. Zeytunlu ailesi, 6 Şubat depremine Hatay, Akevler Mahallesi Betonsan Sitesi'ndeki 9 katlı bir binanın 6. katındaki evlerinde yakalandı. Depremin üstünden geçen 28 saat sonra arama kurtarma çalışmaları için İstanbul'dan bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, İrem'in sesini duydu. Ekibin 10 saatlik çalışması sonrasında anne Nilgün Zeytunlu ile kızı İrem Zeytunlu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Nilgün Zeytunlu'nun eşi ve oğlu ise hayatını kaybetti. Depremin ardından Ankara'ya taşınan Nilgün ve İrem Zeytunlu, İstanbul'da kendilerini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti. Beşiktaş'taki grup amirliğine gelen Nilgün ve İrem Zeytunlu arama kurtarma ekibiyle biraraya gelerek sohbet etti.Ankara'ya yerleştiler, Ankara sürecinde. Devamlı nasıl ki kendi evimize, 'Bir ihtiyacımız var mı ?' diye sorarken aklımızın bir kenarında da İrem vardı, ailesi vardı. Onları da arayıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tabii manevi destek oluyoruz. Onlar için de bir dayanak. Yaşadıkları çok büyük bir olay. Allah bir daha göstermesin, kimsenin başına vermesin. Onların bize bakışları, o enkazdaki bizim onlara yardım etme isteğimiz gerçekten çok güzel duygular" şeklinde konuştu.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel