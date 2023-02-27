Depremde cep telefonunu almak için odaya dönünce yaralı kurtuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremi yaralı atlatan Sevim Kırılmaz, deprem esnasında daireden dışarı çıkacakken cep telefonunu almak üzere yatak odasına döndüğünü ve bu sayede yıkıntının altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremi yaralı atlatan Sevim Kırılmaz, deprem esnasında daireden dışarı çıkacakken cep telefonunu almak üzere yatak odasına döndüğünü ve bu sayede yıkıntının altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi.

Konarlı Mahallesi'ndeki Asri Caddesi'nde bulunan iki katlı apartman, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Apartmanın ikinci katında oturan Sevim Kırılmaz, depremde ayaklarından yaralandı.

Tedavisinin ardından evinin bulunduğu apartmanın enkazının önüne gelen Kırılmaz, AA muhabirine, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, evde 3 aydır kiracı olarak oturduğunu ve depreme evde yalnız yakalandığını belirtti.

Deprem esnasında daireden çıkmak isterken cep telefonunu almadığını fark ettiğini ve yatak odasına döndüğünü anlatan Kırılmaz, bu sırada duvarın yıkılması sonucu kendini bir anda yan taraftaki boş arsada bulduğunu söyledi.

Depremden yaralı kurtulduğunu belirten Kırılmaz, "İyi ki dış kapı tarafına gitmedim. Yazık; komşum 3 çocuğu vardı onlar çıkmışlar ama kadın merdivenlerde kalmış, üzerine düşmüş. Ben de oradan gitseydim belki o kadın gibi olacaktım." diye konuştu.

Yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağını ifade eden Kırılmaz, şunları söyledi:

"Evde tek başımaydım. Deprem olduğunda kalktım. Öbür odaya geçeyim dedim. Dedim ki herhalde birazdan bitecek çünkü daha önce hep oluyordu ve geçiyordu. Yine öyle olacak sandım fakat bu deprem hala devam ediyordu. O anda telefon aklıma geldi. Yatak odasına gideyim alayım dedim. Baktım telefon ve komodin yere düşmüş. Beton altımdan kaydı ve düştüm. İyi ki üzerime bir şey düşmedi. O anda ben dışarıya köşeye doğru kaydım. Komşularıma bağırıyordum. Gelin beni kurtarın diye ama duymuyorlardı. Yağmur yağıyor, gök gürültüsü… O gün nasıl geçti bilemedim."

Depremin çok büyük olduğunu vurgulayan Kırılmaz, "Hala gürültü duyduğumda kötü oluyorum. Allah kimseye yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kırılmaz, çadır talep ettiklerini sözlerine ekledi.