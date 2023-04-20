Depremde, çelik kasa bulunduğu katta yaşam üçgeni oluşturmuş

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu Adıyaman'da, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Malazgirt Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan çelik kasa, bulunduğu kolonun yan tarafında dairenin yıkılmasını engelledi. Çelik kasanın oluşturduğu yaşam üçgeni ile dairede bulunan 13 kişi de enkaz altında kalmaktan kurtuldu.