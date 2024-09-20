Depremde Can Kaybına Sebep Olan Firari Sanıklar Noterden Vekalet Aldı

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın firari sanıkları Akın ve Ferihan Yağcı'nın, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği'ne giderek vekalet verdiği ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan noter yetkilileri, "Biz sisteme kimlik bilgisini girince kimin aranmasının olup olmadığını bilemeyiz. Onlar işlemini yaptığı sırada polisler gelir. Emniyete otomatik gidiyor, onlar tutanak tutuyor. Bu kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadı" dedi. Fazilet Apartmanı'nda annesini, ablasını ve kız kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, "19 canın vefatına sebep olan ve hakkında yakalama kararı olan Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı nasıl oluyor da Ankara'nın göbeğinde notere gidip vekaletname çıkartabiliyor? Bu şahıslar aranmıyor mu? Aklımızla dalga geçmeyin. Yeter artık" diye tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, depremden önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar vermişti.

Mahkeme kararı uygulanmazken, söz konusu bina 6 Şubat şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Fazilet Apartmanı dosyasında binanın hem müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan ve bir başka davadan dolayı tutuklu bulunan Mahmut Oktay Hartavi tutuksuz yargılanırken; zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında ise 2023 yılının temmuz ayında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Karı-koca farklı tarihlerde notere gitmiş!

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; firari sanıklardan Akın Yağcı'nın hakkında yakalama kararı varken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Sıhhiye'de bulunan Ankara 3. Noterliği'ne giderek oğlu Volkan Yağcı'ya vekaletname çıkardı. Akın Yağcı aynı zamanda "Yağcızade İnşaat Mühendislik Sağlık Hizmetleri Gıda Bilişim Eğitim ve Öğretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"ndeki haklarını takip etmek üzere oğulları Volkan, İsmail Savaş ve Onur Yağcı'ya vekalet verdi.

Öte yandan firari sanık Ferihan Yağcı da 2 Kasım 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı varken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Sıhhiye'de bulunan Ankara 3. Noterliği'ne giderek oğlu Volkan Yağcı'ya vekaletname çıkardı. Haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firariler resmi işlemlerini tamamlayarak noterden ayrıldı. Volkan Yağcı da 3 Haziran 2024 tarihinde Ankara 3. Noterliği'ne giderek annesi ve babası için 4 avukata vekaletname verdi.

"Herhangi bir gözaltı işlemi olmadı"

Ankara 3. Noterliği yetkilileri, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yetkili, "Biz sisteme kimlik bilgisini girince kimin aranmasının olup olmadığını bilemeyiz. Onlar işlemini yaptığı sırada polisler gelir. Emniyete otomatik gidiyor, onlar tutanak tutuyor. Bu kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadı" diye konuştu.

"Aklımızla dalga geçmeyin"

Fazilet Apartmanı'nda annesini, ablasını ve kız kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, süreci ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "19 canın vefatına sebep olan ve hakkında yakalama kararı olan Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı nasıl oluyor da Ankara'nın göbeğinde notere gidip

vekaletname çıkartabiliyor? Bu şahıslar aranmıyor mu? Aklımızla dalga geçmeyin. Yeter artık" diye tepki gösterdi.