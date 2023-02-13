Depremde caminin ses sistemi hasar görünce polis megafonuyla ezan okudu
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OSMANİYE'de, depremde ses sistemi hasar gören caminin müezzini, trafik polislerinin aracındaki megafondan ezan okudu.
OSMANİYE'de, depremde ses sistemi hasar gören caminin müezzini, trafik polislerinin aracındaki megafondan ezan okudu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ses sistemi zarar gören caminin müezzinine ezan okuması için yardımcı olduk. Hep birlikte Türkiye" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel