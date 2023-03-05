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Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi

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Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi Kahramanmaraş depreminde park halindeki minibüs 6 ailenin hayatta kalmasına vesile oldu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iki katlı evin yıkılmasını park halindeki minibüs önledi.

Depremde binanın yıkılmasını minibüs önledi

Kahramanmaraş depreminde park halindeki minibüs 6 ailenin hayatta kalmasına vesile oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iki katlı evin yıkılmasını park halindeki minibüs önledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli meydana gelen iki büyük depremle ilgili farklı görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şehirde bir çok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de depremden etkilendi. Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki 46 J 0223 plakalı minibüs önledi. Ev park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüsü kolon görevi gördü.

Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, "Bizde bilmiyorduk sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabi ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu ne mutlu bize" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Aile Güncel Haberler

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