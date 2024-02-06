Depremde babasını ve kardeşlerini kaybeden hemşire duygusal anlar yaşadı

KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde babası ile 3 kardeşini kaybeden Merve Aksu (26), depremin yıl dönümünde annesi Gülseren Aksu ile birlikte katıldığı anma etkinliğinde duygu yüklü anlar yaşadı. Hemşire Aksu, "Ben Eskişehir'de hemşire olarak nöbette canlar kurtarıyordum. Meğerse o sırada kardeşlerimle babamı kaybediyormuşum. Haberim yoktu" dedi.

Eskişehir'de hemşire olarak görev yapan Merve Aksu'nun babası Murat ile kardeşleri Elif Naz, Melisa ve Muhammet Fatih Aksu, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme oturdukları Ebrar Sitesinde yakalandı. Baba ile 3 çocuğu yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Gülseren Aksu ise asrın felaketini hemşire kızı Merve Aksu'yu ziyaret için geldiği Eskişehir'de öğrendi. Depremin yıl dönümünde yıkılan Ebrar Sitesinin bulunduğu alanda düzenlenen anma etkinliğine anne Aksu kızı ile birlikte katıldı. Burada anne ile kızı duygu dolu anlar yaşadı.

'BABAMIN ALIN TERİYLE ALDIĞI EV BİZE MEZAR OLDU'

Acılarını annesi ile birbirlerine sarılarak yaşadıklarını anlatan Merve Aksu, "Eskişehir'de hemşire olarak çalışıyorum. Ebrar Sitesi D blokta oturuyorduk. Buraya taşınalı 4 yıl olmuştu. Babam dünyanın en iyi babasıydı. 20 yaşında bir kız kardeşim vardı. Burada diş hekimliği okuyordu. 2'nci sınıfa giden erkek kardeşim ve 3'üncü sınıfa giden kız kardeşim vardı. Babamın alın teriyle aldığı ev bize mezar olana kadar, kendi halinde, kendi yağında kavrulan bir aileydik. Bize diyorum çünkü onları kaybettikten sonra biz de öldük. Yaşamak çok da mümkün değil. Ben Eskişehir'de hemşire olarak nöbette başka canlar kurtarıyordum. Meğerse o sırada kardeşlerimle babamı kaybediyormuşum. Haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

'BİZİ BİNALAR ÖLDÜRMEDİ, BUNU YAPAN İNSANLAR ÖLDÜRDÜ'

Deprem haberini alınca Eskişehir'den Kahramanmaraş'a geldiğini söyleyen Aksu, "Buraya 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece geldim. Yetişemedim. Bu sene buraya erkenden geldim, keşke o zaman da yetişebilseydim. Bizi binalar öldürmedi. Bize bunu yapan insanlar öldürdü. Denetleyenler, ihmali olan insanlar. Biz adalet istiyoruz. Tamamen adaletin peşindeyiz. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya razıyım. Ailemin bu şekilde ölmeyi hak ettiğini düşünmüyorum." dedi.

'MORGDA ÜZERİNDE KİMSESİZ YAZIYORDU, BENİM KIZ KARDEŞİM KİMSESİZ DEĞİLDİ'

Deprem sonra yaşananları anlatırken öfke ve hüznü bir arada yaşayan Merve Aksu, "Dünyanın en güçlü babasını o şekilde görmek istemezdim. Ben babasının biricik kızıyım. Bir insanın ilk kahramanı babasıdır. Babamı o halde görmek istemezdim. Bunun acısını çekmek zorunda herkes. Kız kardeşimi yaklaşık 4 gün sonra hastanede bulduk. Morgda üzerinde kimsesiz yazıyordu. Benim kız kardeşim kimsesiz değildi. Biz aslında yanındaydık. Ama burası bizi kimsesiz bıraktı. Annem sağ, burada benim yanımda. Biz birbirimize kaldık, artık birbirimize emanetiz" diye konuştu. (DHA)