Depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk, annesiyle hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da babası ile 2 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki Rihap Allakel, enkazdan kurtulduğu annesiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Merkez Antakya ilçesinde ailesiyle yaşayan yabancı uyruklu Allakel, babası, annesi ve iki kardeşi ile depremde enkazda kaldı.

Annesi ile enkazdan çıkmayı başaran küçük kız, babası ile 8 ve 10 yaşlarında iki kardeşini depremde kaybetti.

Akrabasının yardımıyla Karabük'e gelen Allakel, AA muhabirine, depreme uyurken yakalandıklarını söyledi.

Deprem sırasında birden uyandığını belirten Allakel, "Salona annemin yanına gittim. Kardeşlerim ve babam bir odada kaldı. Annemle benim üzerime bir eşya düştü. O eşya bizi korudu. Küçücük bir delik açıp enkazdan çıktık. Hava çok soğuktu. Babam ve kardeşlerim enkazda kaldı." diye konuştu.