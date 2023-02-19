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DEPREMDE AVİZELER SADECE SALLANDI

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KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize dükkanında deprem anında avizelerin sallanması, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize dükkanında deprem anında avizelerin sallanması, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 11 ili etkiledi ve ardında binlerce can kaybına neden oldu. Kentin Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan avize dükkanında ise deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Avize dükkanında tavana asılı onlarca avize deprem anında sallanırken hiç biri yere düşmedi. Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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