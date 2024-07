Depremde ailesini kaybeden Tuğçe Kalmış, destekçisi Enes Kılavuz ile evlendi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden olan Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden, kendisi de enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan ve bacağını kaybederek protez bacak kullanan Tuğçe Kalmış kendisine büyük destek olan Enes Kılavuz ile dünyaevine girdi.

Tuğçe Kalmış, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7'lik depreme, Ebrar Sitesi D Blok'ta annesi Havva, erkek kardeşi Muhammed Tuğra ve kız kardeşi Tuana ile yakalandı.

Kalmış, duvar altında kalan sağ bacağının kurtarılması için 23 kez ameliyat masasına yattı. Yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bacağı diz üstünden ampute edilerek protez takıldı. Kalmış, enkaz altında ve sonraki süreçte kendisini yalnız bırakmayan erkek arkadaşı Enes'in sevgisiyle hayata tutundu.

Depremden sonra nişanlanan çift, kentteki özel bir tesiste düzenlenen törenle evlendi.

Çiftin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı.

Tuğçe Kalmış'ı enkaz altında 3 gün sonra kurtaran Demir Export Tahlisiye ve Arama Kurtarma ekibi de düğüne çelenk göndererek genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

"Enes hem anne oldu hem de baba"

Tuğçe Kalmış, AA muhabirine, annesinin mezarına giderek düğün davetiyesini mezarın başına bıraktığını ve ailesinin kendisini şu an izlediğini söyledi.

Depremde ailesini ve ayağını kaybettiğini anlatan Kalmış, şöyle konuştu:

"Ebrar Sitesi'nde ailemi ve ayağımı kaybettim. Ankara'da tedavi gördüm, 23 ameliyat geçirdim. Beni gerçekten sevgi iyileştirdi, Enes iyileştirdi. Benim için gerçekten çok zordu. Enes, hem anne oldu hem de baba, abi ve kardeş oldu bana. O yüzden, 'sevgi iyileştirdi' diyebilirim. Asrın aşkı şu an düğünle taçlandı, gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Protez ayağım var ve onunla çıkacağım için daha bir heyecanlıyım. Nasıl olur onu bilmiyorum ama yanımda Enes olduğu için gayet güzel olacağına inanıyorum. Çok mutluyum. Annemin mezarına gittim, davetiyesini bıraktım ve davet ettim. Kardeşimi de davet ettim. Bugün onların beni izleyeceğini biliyorum, onlar her zaman yanımda olacaklar."

Yeni evlenecek çiftlere tavsiyelerde bulunan Kalmış, "Sevgi hiçbir şeye engel değildir. Enes'in bana dediği tek bir cümle var, 'Ayak sevgiye engel değildir, sen bir ayaktan ibaret değilsin.' O yüzden, her zaman birbirlerini çok sevsinler, birbirlerine sahip çıksınlar ve ne olursa olsun birbirlerini bırakmasınlar." dedi.

"Kurtuluşumuzu taçlandırıyoruz"

Enes Kılavuz da evlendiği için çok heyecanlı, 6 Şubat gecesinden bugünlere geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çok kötü günleri geride bıraktıklarını Tuğçe'nin ise her zaman yanında olduğunu ifade eden Kılavuz, her şeyin daha güzel olacağını dile getirdi.

Enkaz başında yaşadıkları olaylar nedeniyle evlilik sürecini düşünemediklerini belirten Kılavuz, şunları kaydetti:

"Şu an çok heyecanlıyım. 6 Şubat gecesinden itibaren bugünlere gelmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. 11 ay boyunca hastanede bir serüven geçirdik ve oradan kurtulacağımızı hiç düşünmüyordum ama çok şükür kurtulduk ve şu an bu kurtuluşumuzu en güzel şekilde taçlandırıyoruz. Düğünümüzle birlikte mutluluğumuzu saçıyoruz. Enkazın başında yaşadıklarımızdan sonra buraya geleceğimizi hiç düşünmüyordum. 6 Şubat'ta deprem olmasaydı, biz sabahına Tuğçe'yle anlaşıp nişan elbisesi bakmaya gidecektik. Deprem olduğu için bu mutlu günlerimizin hepsi ertelendi. Deprem olduğu için bu günleri yaşayacağımızı düşünmüyordum ama şu an o günlerdeyiz ve çok mutluyuz."

Çift, düğünde davetlilerle eğlendi.